ماس: لابد من انسحاب متوازن للقوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة تحقيق انسحاب «متوازن» لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؛ بهدف ضمان «توازن القوى»، و«عدم تمتع أي طرف بثقل عسكري».

جاء ذلك ردا من المسؤول الألماني على سؤال بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الثاني، والذي تحدث خلاله عن «تحقيق نجاحا» في الطريق إلى «ليبيا حرة ومستقرة».

وقال ماس: «من المهم أن يحدث الانسحاب بشكل متوازن لأننا لا نريد أن يحدث ذلك من جانب واحد لضمان توازن القوى وعدم تمتع أي طرف بثقل عسكري»، معبرا عن رضائه عن النتائج التي تمخضت عن مؤتمر برلين الثاني.

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