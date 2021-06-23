عمال شركة الكهرباء يطالبون بزيادة مرتباتهم بمنطقة الجبل الأخضر

أصدر العاملون بالشركة العامة للكهرباء بمنطقة الجبل الأخضر، بيانا طالبوا فيه بزيادة المرتبات، وصرف علاوات الخطر والسكن والتأمين الإضافي والمناوبة، إلى جانب إلغاء ضريبتي الدخل والجهاد، وصرف مستحقات المتوفين والمتقاعدين ومستحقات العاملين المتوقفة، فضلا عن تطبيق قانون التأمين الصحي.
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قناة ليبيا
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