السويحلي: إدارة البعثة الحالية غير واضحة الأهداف ولا يُعرف ماذا تريد

زعم الرئيس السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة ” عبد الرحمن السويحلي، أن “الطرف الذي انتصر عسكريا ورد العدوان على طرابلس ودفع الثمن الكبير هو الذي فتح صدره وقبل أن يتنازل وصولا إلى الحل التوافقي”، بحسب زعمه.

السويحلي، وفي مقابلة مع برنامج “لقاء الأسبوع”، عبر قناة “فبراير”، الموالية للإحتلال التركي والميليشيات المتطرفة، قال: “إن أداء وأسلوب البعثة الأممية تغير بعد تولي يان كوبيش، عما كان عليه الأمر من قبل”، مشيرا إلى أن “إدارة البعثة أيام غسان سلامة وستيفاني ويليامز، مارست ضغوطا من أجل التوافق وإيجاد حلول، ولولا ذلك لما وصلت ليبيا إلى اللحظة التي تشهدها الآن”، بحسب زعمه.

وأردف أن “إدارة البعثة الحالية غير واضحة الأهداف ولا يُعرف ماذا تريد، رغم مرور فترة طويلة على تولي كوبيش”، مشيرا إلى أن “الليبيين كانوا يلتمسون له العذر باعتباره وافدا جديدا على الساحة الليبية ويحتاج لبعض الوقت لتلمس طريقه ومعرفة الأطراف الفاعلة في الأزمة”، بحسب زعمه.

وقال إن “ما يجري في ليبيا ليس حلا للأزمة ولكنه محاولة لتقليل الأضرار والوصول إلى قدر من التوافق يسمح بوجود حل مرحلي، في ظل تعثر الحل الكامل”، بحسب زعمه.

وأشار إلى “أول اجتماع لملتقى الحوار عقد عبر تطبيق زوم في 8 نوفمبر 2020م، حيث تساءل وقتها: “متى يمكن أن يحدث طلاق بيننا وبين المجتمع الدولي؟” قاصدا أن الليبيين عليهم عدم ترك الفرصة للمجتمع الدولي أن يقرر أي شأن من شؤونهم، وهذا هو النجاح الأكبر، رغم أنه لم يتحقق حتى الآن”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي له مصالحه التي قد تتعارض مع مصالح الشعب الليبي الذي يسعى إلى تحقيق الديمقراطية وحق تقرير المصير، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن ينسجم مع هذا الخط إلا إذا رأى فيه مصلحته”، بحسب زعمه.

وأكد أن “مصلحة المجتمع الدولي الآن السيطرة على الأزمة الليبية وفرض الاستقرار والهدوء حتى لو وقع ظلم على بعض الأطراف، وذلك بهدف ألا ينفجر الوضع في ليبيا ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على مناطق أخرى في الإقليم أو العالم”، بحسب زعمه.

ونوه بأن “عددا من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي أيدت ما زعم أنه “العدوان على طرابلس” (عملية تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمتطرفة)، وبعضها منعت إصدار قرار وقف إطلاق النار ومنها روسيا وأمريكا، حين طلبت بريطانيا ذلك”، بحسب زعمه.

ورأى أنه “لا يوجد شيء اسمه المجتمع الدولي، وأن الدول الرئيسيىة الفاعلة في الملف الليبي لديها مصالح معظمها متضاربة، وكل منها تريد إدارة الوضع في ليبيا وفقا لمصالحها، ما يعني أن مصطلح المجتمع الدولي هو مصطلح وهمي ليس له معنى على أرض الواقع”، بحسب زعمه.

وأكد أن “روسيا أكثر الدول رغبة في عدم استقرار ليبيا إلا إذا تحققت مصالحها، مشيرًا إلى أنها كان لها موقف في عام 2011م، ثم انقلبت عليه بعد ذلك وفقا لمصلحتها”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “روسيا تخاطب الغرب في كل المحافل بأن دوله هي السبب فيما وصلت إليه ليبيا بدعمهم لثورة فبراير، ومن ثم هي تريد استمرار الصراع كي تستمر في معركتها مع الغرب عبر تحميله باستمرار مسؤولية الفوضى والمشاكل في ليبيا، مؤكدًا أن الموقف الروسي لن يتغير إلا إذا رأت أن الوضع سيكون مفيدا لها”، بحسب زعمه.

وقال “إن ما توقعه من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أكبر مما هو حاصل الآن، حيث توقع أن يكون لها موقف أكثر إيجابية في مواجهة الطرف المعرقل والمتسبب في المشاكل في ليبيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كان لها الدور الأكبر في استمرار الحرب في طرابس ومنع وقف إطلاق النار”، بحسب زعمه.

وقال إنه “طالب منذ نوفمبر 2017م، بإجراء انتخابات في ليبيا بعد فشل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي لحلحلة الأزمة، حيث رأى أنه لا حل إلا من خلال الانتخابات”، بحسب زعمه.

ورأى أن “الانتخابات أداة لانتقال ليبيا من وضع إلى وضع آخر، مؤكدا أن الأجسام الموجودة الآن تآكلت شرعيتها وفقدت مشروعيتها، وليس هناك حل آخر إلا الانتخابات”، بحسب زعمه.

وقال إن “الولايات المتحدة من خلال سفيرها كانت الأسبق للوصول إلى هذه النتيجة وهي ضرورة الانتخابات، ثم لحقت بها باقي الدول بعد الزخم الكبير الذي اكتسبته أهمية الانتخابات وتمسك الليبيين بها”، بحسب زعمه.

وشكّك في مواقف بعض الدول حاليا، ورأى أنها “لا تريد الانتخابات، وإن كانت لا تعلن ذلك، ولن تجرؤ على عرقلة المسار الانتخابي علنا”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “تاريخ 24 ديسمبر طرح كمقترح ضمن عدة اقتراحات بمواعيد أخرى، إلا أن ستيفاني ويليامز فرضته على أعضاء الملتقى كتاريخ تم التوافق عليه، ومن ثم تم قبوله بالفعل”، بحسب زعمه.

وعن مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، تساءل عن “جدوى هذا التوجه في ظل وجود اعتراضات قوية على المشروع من قوى فاعلة، إضافة إلى رفضه من بعض المناطق”، بحسب زعمه.

وتابع بأنه “لا يوجد الوقت الكافي لعرض الدستور للاستفتاء ومن ثم احتمال رفضه، مؤكدًا أن الأفضل هو البحث عن التوافق في هذه المرحلة حتى يمكن الانتهاء من الانتخابات، لعدم تعطيل إعادة الأمانة إلى أهلها”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “لجنة الدستور هي نفسها تشهد انقسامات حاليا وربما لا يمكنها الاجتماع مرة أخرى لتعديل المواد التي قد تكون محل اعتراض”، بحسب زعمه.

وعن القاعدة الدستورية قال إنه “منذ بداية عمل ملتقى الحوار اعترض من حيث المبدأ على أن يكون للملتقى سلطة التشريع ووضع تلك القاعدة، باعتبارهم غير مفوضين بذلك من قبل الشعب، مُعتبرًا أن دور الملتقى هو مساعدة الليبيين من خلال بعض الإجراءات على استعادة الأمانة باعتبارهم أهلها وذلك بالوصول إلى الانتخابات”، بحسب زعمه.

ورأى أن “الانتخابات القادمة لن تنهي المرحلة الانتقالية وإنما هي تفتح الباب لمرحلة انتقالية جديدة طالما أنها ستجرى دون دستور متوافق عليه، مستدركًا بأن هذه المرحلة الانتقالية القادمة من الأفضل أن تتم عبر انتخابات يقول فيها الليبيون كلمتهم”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “دور الحكومة هو توفير الأموال للانتخابات وتوفير الأمن من خلال وزارة الداخلية، وغير ذلك هي لا تملك شيئا من أمر الانتخابات، مؤكدًا ضروة البدء بإجراء مصالحة وطنية واسعة حتى يمكن تمهيد الطريق تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وهذه مسؤولية المجلس الرئاسي”، بحسب زعمه.

وأكد أن “المدة الباقية قبل الانتخابات غير كافية لإعداد القاعدة الدستورية بإجراءاتها التي تتطلب عرضها على النواب والتوافق عليها في مجلس الدولة ومن ثم إصدار قانون الانتخابات”، بحسب زعمه.

ورفض في الوقت نفسه أي حديث عن تأجيل الانتخابات لأن ذلك “سيفتح المجال لتأجيلات أخرى لن تنتهي، مرجحا أن القاعدة الدستورية لن تكون مشكلة كبيرة إذا وجدت الرغبة الحقيقية، وإذا استمر الضغط في سبيل إنجازها، خاصة مع وجود موعد محدد للانتخابات”، بحسب زعمه.

وأشار إلى “وجود مجموعات وقوى لا تريد الانتخابات لأنها مستفيدة من الوضع الحالي، وكذلك هناك دول مستفيدة من خلال وجود ممثلين لمصالحها في عدة جهات وهي لا تضمن أن تأتي بهم الانتخابات مرة أخرى”، بحسب زعمه.

وأكد أن “وجود المرتزقة والمليشيات في ليبيا أحد التحديات الكبرى أمام إجراء الانتخابات”، معربا عن أسفه أن الأشهر السبعة الماضية مرت دون إنجاز تقدم في هذا الملف، مُطالبًا بضرورة العمل الجاد على تحقيق الأمن خلال الفترة القليلة المتبقية حتى يمكن الوصول إلى 24 ديسمبر دون تعطيل أو تأجيل.

ولفت إلى أن “الوضع الأمنى الحالي لا يسمح للمرشحين أن ينظموا مؤتمرات أو جولات انتخابية في كل مناطق ليبيا، كما أنه لا يمكن للأحزاب أن تشكل قوائم في كل المناطق الليبية”، بحسب زعمه.

وتطرق إلى لجنة 5+5، معتبرا “أنها لم تقم بدور كبير على الأرض في الملفات المنوطة بها، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار كان قد تم عمليا بتوقف الأطراف عن القتال، ومن ثم كان دور اللجنة التأكيد فقط على ما تم، زاعماً أن ما أسماه “الطرف الثاني” يريد الإبقاء عليها حتى يكون له دور من خلالها باعتبارهما طرفين متساويين.

ورأى أن “التوجه في ملف المناصب السيادية هو توجه سياسي أكثر منه رغبة حقيقية في إحلال دماء جديدة في الجهات السيادية، مؤكدًا أن هناك اندفاعا محموما في هذا الملف في ظل ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، منتقدا اعتماد المحاصصة في توزيع المناصب”، بحسب زعمه.

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