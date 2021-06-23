المنقوش للمشاركين في برلين 2: رسالتنا واحدة هي العمل من أجل الاستقرار لإجراء الانتخابات

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إن حكومة الوحدة الوطنية رغبت في ارسال عديد الرسائل إلى المجتمع الدولي من خلال مشاركتها في مؤتمر برلين الثاني مفادها “دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا”.

المنقوش، وفي كلمتها خلال ختام مؤتمر برلين الثاني، قالت: “أتينا برؤية لإعادة الاستقرار في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهناك فشل دولي أدى إلى عدم استقرار ليبيا وهذا ينعكس على السلام الدولي”.

وأضافت: “نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ورغم التحديات تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ضمن المسار العسكري، رسالتنا واحدة هي العمل من أجل الاستقرار لإجراء الإنتخابات في موعدها”.

واعتبرت المنقوش في أن الاستقرار أمرا ضروريا لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك متطلبان أساسيان لتحقيق الاستقرار الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.

وقالت: “إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، ودمج المجموعات المسلحة”.

وأوضحت إن الحكومة جاءت إلى برلين برؤية جادة لإعادة الاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر من العام الجاري، في إشارة إلى مبادرة استقرار ليبيا التي طرحها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر.

وحذرت من أن أي حالة عدم استقرار في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي على المنطقة ككل.

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