برلين | غوتيريش: ملتزمون بوقف إطلاق النار في ليبيا وإخراج المرتزقة

ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن المنظمة الأممية ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحًا أن مجموعة أولية من المراقبين التابعين للأمم المتحدة سوف تصل إلى طرابلس قريبًا.

غوتيريش وفي كلمة له على هامش مؤتمر برلين الثاني لدعم ليبيا نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم عملية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرًا إلى أن المجموعة الأولية من المراقبين التابعين للأمم المتحدة سوف تصل إلى طرابلس قريبًا.

وأوضح أن التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار له أهمية قصوى من أجل تعزيز السلام في ليبيا، مشيدًا في الوقت نفسه بعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″التي تعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف.