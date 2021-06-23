ماس: التحديات الأمنية لا تزال عائقا أمام إجراء الانتخابات

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن التحديات الأمنية «لا تزال عائقا» أمام إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وتحدث عن معوقات أخرى تتعلق باللوجيستيات وعمليات النقل.

وقال في ختام مؤتمر برلين الثاني: «لن أراهن بكل تأكيد على انتخابات غير مكتملة لا تشهد مشاركة الجميع»، غير أنه عاد وأكد «التعويل على دعم الحكومة الليبية التي وعدت بالدفع بقوة نحو تنظيم الانتخابات».

وشدد رئيس الدبلوماسية الألمانية على ضرورة أن تفرز الانتخابات «حكومة تتمتع بالشرعية للسنوات المقبلة»

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