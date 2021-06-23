فرج: إذا حدث استفتاء على الدستور ولا استبعد أن تطلب الحكومة في برلين 2 تأجيل الانتخابات

رأى عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” موسى فرج، أن مؤتمر برلين 2 لن يكون فيه أي شيء جديد، وأنه عبارة عن مؤتمر متابعة لقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين 1.

فرج، وفي مداخلة له مع “تغطية خاصة” على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “أعتقد سيكون هناك تركيز على نقطتين في هذا المؤتمر وهما موضوع الانتخابات الذي هو حديث الساعة، والقاعدة الدستورية التي حالياً محل نقاش”.

وأشار إلى أن المؤتمر سيركز أيضًا على موضوع “خروج المقاتلين الأجانب وقوات المرتزقة والقوات الأجنبية”، معلقاً: “بهذه التوصيفات المختلفة مما ينم عن عدم التوافق حتى لدى المجتمع الدولي في هذه المسائل”.

وبيّن أن الجديد في مؤتمر برلين 2 أنه بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية، قائلاً: “بالتالي ليبيا ستكون ممثلة بعكس برلين 1 الذي لم يحضره طرف ليبي في ذلك الوقت حيث كان يوجد اختلافات بين الأطراف المتنازعة”.

واستمر في حديثه: “لانعول كثيراً على المجتمع الدولي، تجربتنا معه خلال السنوات الماضية أوصلتنا إلى نتيجة حتى في وقت مبكر أنه لايمكن التعويل إلا على الليبيين مهما بلغت خلافاتهم”.

وتابع: “لا نتوقع الكثير من المجتمع الدولي ولا حتى من بعثة الأمم المتحدة لأن المساحة المتروكة للبعثة مساحة محدودة جدًا وباقي الأمور تتحكم فيها الدول ذات التأثير الكبير وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن”.

واستكمل: “لكن نتوقع أنه من مخرجات هذا المؤتمر أنه سيكون هناك ضغط على جميع الأطراف لكي تمضي في اتجاه الانتخابات”، مشيرًا إلى أنه لم ير اعتراض على مسألة الانتخابات في حد ذاتها ولا حتى على تاريخ 24 ديسمبر.

وأضاف: “المسألة أن خارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس في شهر نوفمبر من العام الماضي نصت على جملة من الاشتراطات وردت هذه الأمور في المادة الأولي من خارطة الطريق تحت عنوان أهداف خارطة الطريق”.

واستطرد: “نصت على حوالي 9 استحقاقات هي التي تشكل مهام السلطة التنفيذية التي تم اختيارها في شهر فبراير والتي تمارس عملها الآن وهي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة”.

وأكمل: “هناك جملة من الاستحقاقات كان ولازال ينبغي أن يتم العمل عليها حتى يتم إنجاز قدر معقول لكي يتم التمهيد للوصول إلى الانتخابات، فنحن مع الانتخابات لأنها هي الوسيلة الوحيدة لتجديد الشرعية ولا يوجد طريق آخر”.

واستدرك: “لكن نأمل أن يتم العمل فورًا على أن تبسط الحكومة سلطتها على كامل التراب الليبي وأن يتوفر الأمن والاطمئنان لجميع الليبين في كل مكان وجملة من الأشياء لم يتحقق منها شيء حتى هذه اللحظة”.

وأردف: “لهذا نخشى أن تتم انتخابات وتكون ضعيفة المصداقية وقد تحدث اختراقات وقد لا يتم الاقتراع فيها من بعض الأطراف خاصة فيما لو تمت الانتخابات الرئاسية في ظل هذا التوتر والجو المشحون”.

ووجد أن مؤتمر برلين 2 يشير إلى الخلافات بين الدول المدعوة له أكثر مما يشير إلى توافق بينهم، مسترسلاً: “لهذا جاء الصيغة في العموميات والتهديد بموضوع العقوبات للمعرقلين، وهذا حضرناه في 2015م في حوار الصخيرات وكانوا المعرقلين معروفين وعلنًا يعلنون أنهم معرقلون ولم يتم شيء ولهذا قولت أننا لا نعول كثيراً على المجتمع الدولي”.

وقال: “الطريقة الوحيد أن يُمارس ضغط شعبي ومجتمعي على الجهات المعرقلة والجهات التي تحول دون تنفيذ الانتخابات بمشاركة واسعة وبنزاهة وبمصادقية عالية حتى يكون من حق الشعب الليبي أن ينتخب من يمثله”.

واستفاض: “نرى نفس الجهات سواء محلياً أو دولياً تحرص على قيام هذه الانتخابات في موعدها دون الإعداد الجيد لها وعندما يتم الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور يتحججوا بأن هذا المشروع به عراقيل وليس له قبول، بينما عن الانتخابات يذكرون ان من حق الشعب الليبي أن يقول كلمته، إذن فمن حق الشعب الليبي أن يقول كلمته في مشروع الدستور”.

وأقر بأن مشروع الدستور هناك الكثير من الملاحظات عليه، مضيفاً: “أنا شخصياً لدي ملاحظات وقد لا أصوت عليه إذا حدث استفتاء بنعم، ولكن المسار الدستوري يقتضي أن تتم هذه الخطوات”.

وزعم أن الاستفتاء قد يعطي مؤشرات قد تساعد على إقتراب الليبيين من بعضهم، مردفًا: “أما المجتمع الدولي إذا أراد أن يضغط فليضغط على الأطراف التي تعرقل على الأرض، وعليه أن يضغط في اتجاه تهيئة عملية على الأرض تحول دون أن تكون الانتخابات ضعيفة أو مهزوزة أو تشوبها شوائب تزوير أو أي اختراقات أخرى”.

وواصل: “ليس لديّ معلومات يمكن الاعتماد عليها كمصدر لكن لا استبعد أن تسعى الحكومة إلى الطلب من مؤتمر برلين النظر في تأجيل الانتخابات عن موعد 24 ديسمبر باعتبار أن المدة ضيقة لن تكفي الإعداد الجيد والكافي للانتخابات، هذا تصور أو تنبؤ مني ومن كثيرين سمعتهم يتحدثون عن هذه المسألة”.

وسرد: “أما الطلبات الرسمية التي ستقدم هي الانسياق مع ما هو موجود الآن من توجه المجتمع الدولي إلى ضرورة إجراء انتخابات في 24 ديسمبر رئاسية وبرلمانية سيكون هذا المعلن”، مُختتمًا بأنه يعتقد أن الغير علني والمباشر ربما يكون هو طلب النظر في التأجيل وأن كلا الموقفين من الحكومة له وجهته وأسبابه.

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