المقريف يمنح مراقبات التعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

منح وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، مراقبات التربية والتعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة.

وجاء هذا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامة الطلاب، شريطة ألا تتجاوز مدة إيقافها يومين اثنين بحسب وزارة التربية والتعليم.

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