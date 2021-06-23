ليبيا الان

المقريف يمنح مراقبات التعليم السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

منح وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، مراقبات التربية والتعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة.

وجاء هذا القرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على سلامة الطلاب، شريطة ألا تتجاوز مدة إيقافها يومين اثنين بحسب وزارة التربية والتعليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك