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«المنقوش»: نركز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك دمج المجموعات المسلحة.

وأضافت « المنقوش»، خلال كلمتها الختامية في مؤتمر برلين الثاني، إن الحكومة جاءت إلى برلين برؤية جادة لإعادة الاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر من العام الجاري، في إشارة إلى مبادرة استقرار ليبيا التي طرحها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر.

 

وحذرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطني من أن أي حالة عدم استقرار في ليبيا ستؤثر بشكل سلبي على المنطقة ككل.

وتابعت وزيرة الخارجية إن حكومة الوحدة الوطنية رغبت في ارسال عديد الرسائل إلى المجتمع الدولي من خلال مشاركتها في مؤتمر برلين الثاني مفادها دعونا نعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

واعتبرت المنقوش في ختام مؤتمر برلين الثاني أن الاستقرار «أمرا ضروريا» لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك متطلبان أساسيان لتحقيق الاستقرار الأول يتمثل في تنفيذ المسار الدولي وهو مسار برلين، وتنفيذ المسار الذي تقوده ليبيا والذي يضمن استقرارها والمتمثل في مبادرة استقرار ليبيا.

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وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • التّرك في اللغة هم جيلٌ من المغول، والمفرد منها تركي والجمع أتراك. وهناك العديد من الآراء حول المكان الّذي جاء منه التّرك ومن هذه الآراء يقال أنّ الأتراك من قبيلة مَذْحِج اليمنيّة التي كانت لها مكانةٌ عاليّةٌ بين القبائل، إلّا أنّ هذا الرّأي لم يكن مقبولاً. يقال أنّ الأتراك أصلهم عائد إلى قنطوراء، وقنطوراء هي جارية النّبي إبراهيم عليه السّلام، وهذا الرّأي لم تثبت صحّته. هناك رأيٌ يذكر أنّ الأتراك هم من نسب يافث بن نوح عليه السّلام، وهذا الرّأي ليس له دليلٌ منطقيٌ أو تاريخيٌ. يقال أنّ الأتراك هم من قبيلة التّرك

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