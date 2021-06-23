ليبيا الان

المنقوش «تأمل» في انسحاب المرتزقة قريبا بعد إحراز «تقدم» في المحادثات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في برلين، اليوم الأربعاء، إن «المرتزقة» الأجانب المتواجدين في ليبيا «قد يغادرون قريبا» بعد إحراز «تقدم» في محادثات السلام.

وأضافت في كلمتها في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الدولي: «لقد أحرزنا تقدما في ما يتعلق بالمرتزقة ونأمل أنه في الأيام المقبلة، سينسحب المرتزقة من الجانبين، واعتقد أن هذا سيكون مشجعا وسيعزز الثقة من الجانبين»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن المرحلة الثانية من عملية برلين سيجري خلالها «الاتفاق على آليات وجداول زمنية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياسيادة الوزة نجلاء من الغباء ان لا نذكر اسم القوات المحتلة وهى الاتراك فهى تشمل تركيا ورسيا فهم من اصول الترك المغول الذين سيحاربهم المسلمون قبل قيام الساعة
    الرئيسية / ثقافة / من هم الترك من هم الترك كتابة محمد مروان – آخر تحديث: ٠٩:٤١ ، ٢٢ يناير ٢٠١٨ ذات صلة كيف تصنع حلوى الترك من هم القوقازيون محتويات ١ التّرك ١.١ مواطن الشّعوب التّركيّة ١.٢ الأتراك السّلاجقة ١.٣ صفات التّرك ٢ علاقة التّرك بالمسلمين ٣ المراجع التّرك التّرك في اللغة هم جيلٌ من المغول، والمفرد منها تركي والجمع أتراك. وهناك العديد من الآراء حول المكان الّذي جاء منه التّرك ومن هذه الآراء:[١][٢] Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101103) يقال أنّ الأتراك من قبيلة مَذْحِج اليمنيّة التي كانت لها مكانةٌ عاليّةٌ بين القبائل، إلّا أنّ هذا الرّأي لم يكن مقبولاً. يقال أنّ الأتراك أصلهم عائد إلى قنطوراء، وقنطوراء هي جارية النّبي إبراهيم عليه السّلام، وهذا الرّأي لم تثبت صحّته. هناك رأيٌ يذكر أنّ الأتراك هم من نسب يافث بن نوح عليه السّلام، وهذا الرّأي ليس له دليلٌ منطقيٌ أو تاريخيٌ. يقال أنّ الأتراك هم من قبيلة التّرك

    رد