المنقوش «تأمل» في انسحاب المرتزقة قريبا بعد إحراز «تقدم» في المحادثات

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، في برلين، اليوم الأربعاء، إن «المرتزقة» الأجانب المتواجدين في ليبيا «قد يغادرون قريبا» بعد إحراز «تقدم» في محادثات السلام.

وأضافت في كلمتها في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر برلين الدولي: «لقد أحرزنا تقدما في ما يتعلق بالمرتزقة ونأمل أنه في الأيام المقبلة، سينسحب المرتزقة من الجانبين، واعتقد أن هذا سيكون مشجعا وسيعزز الثقة من الجانبين»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن المرحلة الثانية من عملية برلين سيجري خلالها «الاتفاق على آليات وجداول زمنية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

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