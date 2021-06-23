ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 June, 2021

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش،في كلمتها ايوم بمؤتمر “برلين 2″، “أتينا اليوم إلى مؤتمر برلين 2 لاستكشاف طريق نحو ليبيا آمنة ومستقرة”، مضيفة: “ركزنا في مؤتمر “برلين2″ على ضرورة الوصول لانتخابات نزيهة”.

وأكدت نجلاء المنقوش، أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا؛ هو تنظيم انتخابات حرة.

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية أن “بعض أعضاء المجتمع الدولي لا بد أن يدركوا خطر تعرض سلامة واستقرار ليبيا للخطر”.وشددت على أن “عدم استقرار في ليبيا سيؤثر على المنطقة”.

وتابعت نجلاء المنقوش أن “العملية الانتقالية في ليبيا كانت طويلة وفاشلة، ونطالب المجتمع الدولي بدعمنا لتعزيز الاستقرار في ليبيا، وهو أساسي للوصول للانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم”.

وطالبت المنقوش بتنفيذ المسار الدولي المخصص للعملية السياسية في ليبيا، وشددت على أهمي ضرورة تطبيق “مبادرة استقرار ليبيا”

وأكدت وزير الخارجية الليبية على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوحيد الجيش الليبي، قائلة إنه “من الضروري توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج الميليشيات والمرتزقة”، لافتة إلى أن الشعب الليبي يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر “برلين2″، و” لدينا تقدم ملموس في ملف انسحاب المرتزقة من ليبيا “.

وأفادت المنقوش أن “ليبيا عانت مرحلة من عدم وأن هناك الكثير من التحديات على الأرض عرضناها في مؤتمر “برلين2” وطرحنا مبادرة “استقرار ليبيا”.