ليبيا الان

تكليف المهندس “خالد ابريدان” وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 يونيو 2021 (وال) – أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، أمس الإثنين، قرار رقم (157) لسنة 2021م، والقاضي بتسمية وكيل لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية.

هذا وجاء في مادة القرار الأولى، يسمى المهندس خالد محمد خالد عبدلله وكيلاً لوزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية.

وشدد القرار في مادته الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. (وال – طرابلس) ع ع / هــ ع

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك