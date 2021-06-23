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وكيلة الأمم المتحدة: سننشر مراقبين في الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن الأمم المتحدة ستعمل على نشر مراقبين لمراقبة الانتخابات العامة في ليبيا.

أضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في كلمتها اليوم الأربعاء بمؤتمر برلين 2: “يجب أن نساعد ليبيا في إخراج جميع المرتزقة وضبط حدودها البرية، و الانتخابات تشكل مفصلا مهما لسيادة ليبيا”.

وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن الأمم المتحدة توفر مساعدة فنية للسلطات الليبية للوصول إلى الانتخابات، مشيرة إلى أنه لا غنى عن الانتخابات في ليبيا وسندعم تنظيمها عبر المساعدة الفنية والمراقبة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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