قزيط: الانتخابات المباشرة تمثيل أصدق لرأي الشعب لكنها محفوفة بالمخاطر

رأى عضو مجلس الدولة، بالقاسم قزيط، أن الانتخابات المباشرة في ليبيا هي “الأصدق في تمثيل رأي الشعب لكنها محفوفة بالمخاطر”.

وقال قزيط في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه وفي الأنظمة الديمقراطية الكبرى لم نرى انتخابات لرئيس جمهورية تتم عن طريق البرلمان، لافتا إلى أنه لا يميل للانتخابات غير المباشرة ويعتبرها “سرقة لرأي الناس”.

وأكد قزيط، أنه مع الانتخابات مباشرة مع ضرورة توفر شروط الشفافية والنزاهة وحرية إبداء الرأي وحرية الدعاية، قائلا “الانتخابات المباشرة هي تمثيل أصدق لرأي الشعب، ولكن بها مجازفة حقيقة من حيث احتمالية رفض بعض الأطراف لنتائجها”.

وأوضح قزيط، أن فرص التوافق على نتائج الانتخابات في حال الانتخابات غير المباشرة -عن طريق البرلمان- أعلى من التوافق على نتائج الانتخابات المباشرة كونها محفوف ببعض المخاطر، قائلا “هناك أطراف قوية في ليبيا تملك السلاح وليس من السهل بعد كل هذه السنوات من التمترس الإعلامي والأيدولوجي أن تقبل بالنتائج في حال عدم فوزها”.