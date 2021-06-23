كاف يسحب مقعدين من ليبيا في بطولات الموسم المقبل

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ليبيا رسميا مقعدين بدلا عن أربعة في البطولات الأفريقية للأندية الموسم المقبل؛ بعد تراجع نتائج الفِرق الليبية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأعلن كاف مشاركة 11 دولة بأربعة أندية في المسابقات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم المقبل، أما ليبيا فتشارك بفريقين بمعدل فريق في كل مسابقة.

كما تقرر انطلاق الدور التمهيدي في العاشر من سبتمبر المقبل على أن تلعب مباريات دور الـ32 في تاريخ 15 أكتوبر المقبل.

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