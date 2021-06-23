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الفيتوري: بيان المنقوش ناقص وهزيل وبه خلط غير مبرر بين أدوار ‏الخارجية والحكومة والمجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجم الكاتب والباحث الأكاديمي، مصطفى الفيتوري، بيان وزيرة ‏الخارجية، نجلاء المنقوش، بمناسبة 100 يوم على توليها رئاسة ‏الدبلوماسية الليبية.‏

وقال الفيتوري، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” إن بيان المنقوش، حوى خلطا غير مبرر بين ‏أدوار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة والخارجية، فجاء ‏البيان ناقصا ومقتضبا وهزيلا.‏

وأوضح بقوله إن المنقوش لم يخترها الشعب لرئاسة دبلوماسيته، ‏بل اختارها رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، الذي لم يختره الشعب ‏أيضا، بالتالي ليست مطالبة بتقديم كشف حساب للشعب، وإن ‏كانت قد فعلته فهذا أمرا مستحبا، ولكن عليها أن تكون منصفة ‏وتتحدث فقط عن وزارتها وأمام البرلمان الذي منح الثقة لها ‏ولحكومتها.‏

وأشار إلى أن ما قالته وزيرة الخارجية بأنها ستعرضه أمام مؤتمر ‏‏”برلين 2″، ما اسمته مبادرة “استقرار ليبيا”، التي سيتنتج عنها ‏حسب رؤيتها مجموعة عمل “دعم استقرار ليبيا”، كلجنة دولية ‏تجتمع دوريًا للمتابعة، ذكرني الأمر بجهاز دعم الاستقرار، وفي نفس ‏الوقت تكرر طلب السيادة الليبية وعودة القرار الليبي ومنع ‏التدخل، مُضيفًا بقوله “ما هي الهيئة أو اللجنة أو مجموعة دعم ‏الاستقرار الليبية، إن لم تكن تكريس للتدخل؟”.‏

ووصف كذلك زيارتها إلى الجنوب، بأنها لا تمثل شيئًا مختلفًا وإن ‏كانت غير عادية، ولكنها ناقصة فأزمة الهجرة ليست فقط من ‏الحدود الجنوبية فقط، وهي لم تزر الحدود الشرقية ولا الغربية ولا ‏الجنوبية الغربية، فكلها حدود وكلها يغيب عنها الأمن، وكلها مصدر ‏تهديد بدرجات متفاوتة.‏

وتحدث عن أن المنقوش أخطأت عندما قالت إن صوت ليبيا كان ‏غائبا، في “برلين 1″، وسيكون حاضرا هذه المرة في “برلين 2″، فهو ‏تأجيل وليس تغييب للصوت الليبي استدعته الضرورة من ‏المنظمين للمؤتمر الأول، وهو ما أكدت عليه ستيفاني ويليامز في ‏لقائي معها المنشور يوم 31 مايو الماضي، والهدف يومها كان الحد ‏من الخلافات بين الأطراف الليبية في المؤتمر، وفي نفس الوقت كان ‏تحولاً في الاستراتيجية المتبعة من قبل البعثة، والتي أصبح قوامها ‏الضغط الخارجي على اللاعبين المحليين، كما شرحت السيدة ‏ويليامز أيضا في ذات اللقاء. ‏

وأضاف بقوله إن “برلين 2” هو متابعة لـ”برلين 1″، وأجندته معدة ‏سلفا، وكذلك بيانه الختامي ولن يتبعه قرار من مجلس الأمن كما ‏حدث في المرة السابقة فلا حاجة له، متابعا “وزيرة الخارجية إما ‏لديها سوء فهم أو تشويش او من كتب البيان يعاني الاثنين معا، كما ‏أن مؤتمر برلين 2 لن يحاسب الذين يخترقون الحظر مثلا من بين ‏الحاضرين غدا و تعوزه الآلية أن نوى ذلك؟”.‏

وأتم بقوله “أخيرا، كشف حساب أول 100 يوم تقليد أمريكي صرف ‏يقدمه ساكن البيت الأبيض عادة بعد مرور تلك الفترة على عمله، ‏ويذكر فيه إنجازاته التي حققها في الـ100 يوم، ما الذي قدمته ‏المنقوش حقيقة على صعيد علاقات ليبيا الخارجية وهي دولة ‏مسلوبة الإرادة؟ الحقيقة لا شئ!، ما تكون فعلته إداريا داخل ‏الوزارة وذكرت بعضه هذا شأن داخلي لا يعنينا ولا يعني ‏الدبلوماسية، والأكثر من هذا ليس كله إيجابيا حسب ما أخبرني ‏بعض الدبلوماسيين، وبعضهم سفراء مازالوا على رأس أعمالهم، إذ ‏يقولون أنها أساءت إلى الوزارة، واخترقت القانون وظلمت البعض ‏وأربكت العمل وهمّشت التسلسل الإداري، وتستعين بمن ليسوا ‏من الوزارة دون مبرر أو حاجة”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • كل مواضيعها مأثرين علبها ا خارجية المصرية وما تجتمعش مع الادارة الليبية لشئون الأمن الخارجي ـ ولاحظ أن مصر خليط من الاأديان والاحزاب ـ ويحاولوا فقط تهميش الاعراف ـ لمصااحهم فقط .. وكل ادعائتم بوقوفهم للصف الليبي ـ شكليات وكتابة على ورق ـ
    فلهذا ضروري التنسيق ببن وزارة الخارجية والادارة ومعرفة الأسباب والمصالح والمواضيع ذات الاهمية ـ مثل ععادة المهاجرين اللببين فالخارج واامحافظة على حياتهم ـ وفتح حركة الطيران المدني اللببي مع ددول العالم في أسرع وقت لتسريح عودة المهاجرين الليبيين لديارهم ـ وشئون تأمين المتعلقات االخارجية ومراقبة عمل السفارات الليبية فالخارج .

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  • مصر ليست خليط من الاديان بل دولة اسلامية ينص دستورها فى المادة الثانية منه على ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع والشريعة الاسلامية تعطى حرية العقيدة لاهل الكتاب ولهم نفس الحقوق والواجبات لكت نصر لا تسمح باديان غير سماوية فلا هندوس ولا بوزية ولاغيرها من الاديان الارضية .
    اما وجود احزاب متعددة فظاهرة طبيعية ومصر لا تتدخل فى السياسة الخارجية لليبيا فقط تريد استقرار امنى حرصا على امنها القومى ومصر ليست لها تاريخ استعمارى مثل تركيا وايطاليا وفرنسا بل على العكس مصر لعا دور تاريخى فى دعم حركات التخرر فى افريقيا

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  • برلين – 2- لا جديد يُذكر ..؟!!!!! ــ العار السياسي .
    ما الجديد ..؟!!
    طائرات تُقلع ووفود تجتمع وإعلاميصورـ واموال تُصرف وتعطيل إداري وتعطيل دوبلوماسي وتعطيل خدمي ..!!
    وفي الأخر .. يقولون نفس الكلمة ”; أوقف إطلاق النار ـ أعطونا النفط ـ واجوكم قوموا بالانتخابات ههاية ديسمبر .؟!!! –
    ـ لم يتطرقوا على :
    تجاوزات عملية إيرني والفساد
    وتهجير العمال والبشر عبر البحر
    ـ وإغلاق حركة الطيران المدني المتعمد
    – وضحايا قصف الناتو ـ
    وكذلك الثلوث البيئي
    وحماية السواحل من تهريب النفط وغرق براميل البترول
    أو كيفية اتلخلص من النفايات بشكل صحيح للحفاظ على البحر والثروة البحرية في المناطق الدول المشاركة ..”’
    ـ مواضيع تستحق الاجتماع لأجلها …
    أما الدسك المشروخ ـ انتحابات في موعدها ومرتزقة واطلاق نار.. !!
    الجميع يعتقد أنها ليست بأهمية المواضيع التي تبنى عليها العلاقات الدولية والتعاون الخارجي الليبي .
    لأن لكل نتيجة وحل جهد ووقت وحسابات ولكل عمل نتيجة ـ إما سلبية أو إيجابية

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