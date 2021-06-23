الفيتوري: بيان المنقوش ناقص وهزيل وبه خلط غير مبرر بين أدوار ‏الخارجية والحكومة والمجلس الرئاسي

هاجم الكاتب والباحث الأكاديمي، مصطفى الفيتوري، بيان وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بمناسبة 100 يوم على توليها رئاسة الدبلوماسية الليبية.
وقال الفيتوري، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن بيان المنقوش، حوى خلطا غير مبرر بين أدوار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة والخارجية، فجاء البيان ناقصا ومقتضبا وهزيلا.
وأوضح بقوله إن المنقوش لم يخترها الشعب لرئاسة دبلوماسيته، بل اختارها رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، الذي لم يختره الشعب أيضا، بالتالي ليست مطالبة بتقديم كشف حساب للشعب، وإن كانت قد فعلته فهذا أمرا مستحبا، ولكن عليها أن تكون منصفة وتتحدث فقط عن وزارتها وأمام البرلمان الذي منح الثقة لها ولحكومتها.
وأشار إلى أن ما قالته وزيرة الخارجية بأنها ستعرضه أمام مؤتمر ”برلين 2″، ما اسمته مبادرة “استقرار ليبيا”، التي سيتنتج عنها حسب رؤيتها مجموعة عمل “دعم استقرار ليبيا”، كلجنة دولية تجتمع دوريًا للمتابعة، ذكرني الأمر بجهاز دعم الاستقرار، وفي نفس الوقت تكرر طلب السيادة الليبية وعودة القرار الليبي ومنع التدخل، مُضيفًا بقوله “ما هي الهيئة أو اللجنة أو مجموعة دعم الاستقرار الليبية، إن لم تكن تكريس للتدخل؟”.
ووصف كذلك زيارتها إلى الجنوب، بأنها لا تمثل شيئًا مختلفًا وإن كانت غير عادية، ولكنها ناقصة فأزمة الهجرة ليست فقط من الحدود الجنوبية فقط، وهي لم تزر الحدود الشرقية ولا الغربية ولا الجنوبية الغربية، فكلها حدود وكلها يغيب عنها الأمن، وكلها مصدر تهديد بدرجات متفاوتة.
وتحدث عن أن المنقوش أخطأت عندما قالت إن صوت ليبيا كان غائبا، في “برلين 1″، وسيكون حاضرا هذه المرة في “برلين 2″، فهو تأجيل وليس تغييب للصوت الليبي استدعته الضرورة من المنظمين للمؤتمر الأول، وهو ما أكدت عليه ستيفاني ويليامز في لقائي معها المنشور يوم 31 مايو الماضي، والهدف يومها كان الحد من الخلافات بين الأطراف الليبية في المؤتمر، وفي نفس الوقت كان تحولاً في الاستراتيجية المتبعة من قبل البعثة، والتي أصبح قوامها الضغط الخارجي على اللاعبين المحليين، كما شرحت السيدة ويليامز أيضا في ذات اللقاء.
وأضاف بقوله إن “برلين 2” هو متابعة لـ”برلين 1″، وأجندته معدة سلفا، وكذلك بيانه الختامي ولن يتبعه قرار من مجلس الأمن كما حدث في المرة السابقة فلا حاجة له، متابعا “وزيرة الخارجية إما لديها سوء فهم أو تشويش او من كتب البيان يعاني الاثنين معا، كما أن مؤتمر برلين 2 لن يحاسب الذين يخترقون الحظر مثلا من بين الحاضرين غدا و تعوزه الآلية أن نوى ذلك؟”.
وأتم بقوله “أخيرا، كشف حساب أول 100 يوم تقليد أمريكي صرف يقدمه ساكن البيت الأبيض عادة بعد مرور تلك الفترة على عمله، ويذكر فيه إنجازاته التي حققها في الـ100 يوم، ما الذي قدمته المنقوش حقيقة على صعيد علاقات ليبيا الخارجية وهي دولة مسلوبة الإرادة؟ الحقيقة لا شئ!، ما تكون فعلته إداريا داخل الوزارة وذكرت بعضه هذا شأن داخلي لا يعنينا ولا يعني الدبلوماسية، والأكثر من هذا ليس كله إيجابيا حسب ما أخبرني بعض الدبلوماسيين، وبعضهم سفراء مازالوا على رأس أعمالهم، إذ يقولون أنها أساءت إلى الوزارة، واخترقت القانون وظلمت البعض وأربكت العمل وهمّشت التسلسل الإداري، وتستعين بمن ليسوا من الوزارة دون مبرر أو حاجة”.
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