الفيتوري: بيان المنقوش ناقص وهزيل وبه خلط غير مبرر بين أدوار ‏الخارجية والحكومة والمجلس الرئاسي

هاجم الكاتب والباحث الأكاديمي، مصطفى الفيتوري، بيان وزيرة ‏الخارجية، نجلاء المنقوش، بمناسبة 100 يوم على توليها رئاسة ‏الدبلوماسية الليبية.‏

وقال الفيتوري، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” إن بيان المنقوش، حوى خلطا غير مبرر بين ‏أدوار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة والخارجية، فجاء ‏البيان ناقصا ومقتضبا وهزيلا.‏

وأوضح بقوله إن المنقوش لم يخترها الشعب لرئاسة دبلوماسيته، ‏بل اختارها رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، الذي لم يختره الشعب ‏أيضا، بالتالي ليست مطالبة بتقديم كشف حساب للشعب، وإن ‏كانت قد فعلته فهذا أمرا مستحبا، ولكن عليها أن تكون منصفة ‏وتتحدث فقط عن وزارتها وأمام البرلمان الذي منح الثقة لها ‏ولحكومتها.‏

وأشار إلى أن ما قالته وزيرة الخارجية بأنها ستعرضه أمام مؤتمر ‏‏”برلين 2″، ما اسمته مبادرة “استقرار ليبيا”، التي سيتنتج عنها ‏حسب رؤيتها مجموعة عمل “دعم استقرار ليبيا”، كلجنة دولية ‏تجتمع دوريًا للمتابعة، ذكرني الأمر بجهاز دعم الاستقرار، وفي نفس ‏الوقت تكرر طلب السيادة الليبية وعودة القرار الليبي ومنع ‏التدخل، مُضيفًا بقوله “ما هي الهيئة أو اللجنة أو مجموعة دعم ‏الاستقرار الليبية، إن لم تكن تكريس للتدخل؟”.‏

ووصف كذلك زيارتها إلى الجنوب، بأنها لا تمثل شيئًا مختلفًا وإن ‏كانت غير عادية، ولكنها ناقصة فأزمة الهجرة ليست فقط من ‏الحدود الجنوبية فقط، وهي لم تزر الحدود الشرقية ولا الغربية ولا ‏الجنوبية الغربية، فكلها حدود وكلها يغيب عنها الأمن، وكلها مصدر ‏تهديد بدرجات متفاوتة.‏

وتحدث عن أن المنقوش أخطأت عندما قالت إن صوت ليبيا كان ‏غائبا، في “برلين 1″، وسيكون حاضرا هذه المرة في “برلين 2″، فهو ‏تأجيل وليس تغييب للصوت الليبي استدعته الضرورة من ‏المنظمين للمؤتمر الأول، وهو ما أكدت عليه ستيفاني ويليامز في ‏لقائي معها المنشور يوم 31 مايو الماضي، والهدف يومها كان الحد ‏من الخلافات بين الأطراف الليبية في المؤتمر، وفي نفس الوقت كان ‏تحولاً في الاستراتيجية المتبعة من قبل البعثة، والتي أصبح قوامها ‏الضغط الخارجي على اللاعبين المحليين، كما شرحت السيدة ‏ويليامز أيضا في ذات اللقاء. ‏

وأضاف بقوله إن “برلين 2” هو متابعة لـ”برلين 1″، وأجندته معدة ‏سلفا، وكذلك بيانه الختامي ولن يتبعه قرار من مجلس الأمن كما ‏حدث في المرة السابقة فلا حاجة له، متابعا “وزيرة الخارجية إما ‏لديها سوء فهم أو تشويش او من كتب البيان يعاني الاثنين معا، كما ‏أن مؤتمر برلين 2 لن يحاسب الذين يخترقون الحظر مثلا من بين ‏الحاضرين غدا و تعوزه الآلية أن نوى ذلك؟”.‏

وأتم بقوله “أخيرا، كشف حساب أول 100 يوم تقليد أمريكي صرف ‏يقدمه ساكن البيت الأبيض عادة بعد مرور تلك الفترة على عمله، ‏ويذكر فيه إنجازاته التي حققها في الـ100 يوم، ما الذي قدمته ‏المنقوش حقيقة على صعيد علاقات ليبيا الخارجية وهي دولة ‏مسلوبة الإرادة؟ الحقيقة لا شئ!، ما تكون فعلته إداريا داخل ‏الوزارة وذكرت بعضه هذا شأن داخلي لا يعنينا ولا يعني ‏الدبلوماسية، والأكثر من هذا ليس كله إيجابيا حسب ما أخبرني ‏بعض الدبلوماسيين، وبعضهم سفراء مازالوا على رأس أعمالهم، إذ ‏يقولون أنها أساءت إلى الوزارة، واخترقت القانون وظلمت البعض ‏وأربكت العمل وهمّشت التسلسل الإداري، وتستعين بمن ليسوا ‏من الوزارة دون مبرر أو حاجة”.‏

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