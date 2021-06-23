مصدر: إدارة مطار معيتيقة تتكتم على شحنة أسلحة تركية وصلت عبر طائرة ‏شحن عسكرية

أفاد مصدر مُطلع بأن تركيا أرسلت شحنة أسلحة إلى ليبيا، قبل يوم واحد ‏من بدء مؤتمر “برلين 2” بشأن ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الشحنة ‏وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء.‏

مصدر خاص بقناتنا، أوضح أن شحنة ‏الأسلحة تتكون من معدات وأسلحة وذخائر، وصلت إلى طائرة ‏شحن عسكرية من نوع “سي 130”.‏

ولفت المصدر إلى أن إدارة مطار معيتيقة أوقت الرحلات المدنية، ‏خلال وصول تلك الطائرة، حيث قمات ميليشيات “الردع” ‏بتطويقها وإقامة حراسات مشددة عليها.‏

وأشار إلى أن تلك الشحنة العسكرية التركية، تعتبر الأولى من نوعها ‏منذ ما يقرب من عام.‏

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