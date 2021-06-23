مصدر: إدارة مطار معيتيقة تتكتم على شحنة أسلحة تركية وصلت عبر طائرة ‏شحن عسكرية

أفاد مصدر مُطلع بأن تركيا أرسلت شحنة أسلحة إلى ليبيا، قبل يوم واحد من بدء مؤتمر “برلين 2” بشأن ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الشحنة وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء.
مصدر خاص بقناتنا، أوضح أن شحنة الأسلحة تتكون من معدات وأسلحة وذخائر، وصلت إلى طائرة شحن عسكرية من نوع “سي 130”.
ولفت المصدر إلى أن إدارة مطار معيتيقة أوقت الرحلات المدنية، خلال وصول تلك الطائرة، حيث قمات ميليشيات “الردع” بتطويقها وإقامة حراسات مشددة عليها.
وأشار إلى أن تلك الشحنة العسكرية التركية، تعتبر الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عام.
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