ليبيا الان

زياد دغيم لقناة فبراير: توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الآخر يؤثر على نتائجها

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق النائب زياد دغيم عضو مجلس النواب، على تصريح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة عن ضغوط دول في مجلس الأمن لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا، بتصريحات صحفية لقناة “فبراير”، الذراع الإعلامية لما يسمى “ثوار فبراير”.

دغيم عضو ملتقى الحوار السياسي قال في تصريحاته للقناة: “أدعو الليبيين إلى التمعن في تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطانوف، حول وجود ضغوط من ثلاث دول بمجلس الأمن لإجراء انتخابات رئاسية ومباشرة من أجل تنصيب رئيس مناسب لهم”، موضحا أن توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الأخر يؤثر على نتائج هذه الانتخابات، على حد قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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