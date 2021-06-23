زياد دغيم لقناة فبراير: توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الآخر يؤثر على نتائجها

علق النائب زياد دغيم عضو مجلس النواب، على تصريح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة عن ضغوط دول في مجلس الأمن لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا، بتصريحات صحفية لقناة “فبراير”، الذراع الإعلامية لما يسمى “ثوار فبراير”.

دغيم عضو ملتقى الحوار السياسي قال في تصريحاته للقناة: “أدعو الليبيين إلى التمعن في تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطانوف، حول وجود ضغوط من ثلاث دول بمجلس الأمن لإجراء انتخابات رئاسية ومباشرة من أجل تنصيب رئيس مناسب لهم”، موضحا أن توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الأخر يؤثر على نتائج هذه الانتخابات، على حد قوله.