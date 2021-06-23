السفير محمد عبد العالي مصباح يتسلم مهام منصب القائم بالأعمال في سفارة ليبيا بالقاهرة

استلم السفير محمد عبدالعالي مصباح، اليوم الأربعاء، مهام القائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى مصر من القائم بالأعمال السابق السفير رمضان إبراهيم صاهيل، وذلك بمقر السفارة في القاهرة أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة إن مراسم التسليم والاستلام جرت «وسط جو يسوده الأخوة والمودة»، بحضور أعضاء البعثة الليبية. وفى بداية الاحتفالية رحب القائم بالأعمال المكلف السفير إبراهيم صاهيل بالقائم بالأعمال بالوكالة محمد مصباح، متمنيا له التوفيق والسداد، كما تقدم بالشكر لأعضاء البعثة لتعاونهم خلال الفترة الوجيزة التي تسلم فيها مهام عمله.

من جانبه رحب القائم بالأعمال بالوكالة السفير محمد مصباح، بأعضاء البعثة، مثنيا على الجهد الذى قام القائم بالأعمال السابق خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الفريق الواحد في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة البرلمان وتوحيد السلطة التنفيذية بعد إنتهاء مرحلة الانقسام.

كما أعرب السفير محمد مصباح عن أمله في تطوير أداء السفارة وملحقياتها للوصول بها إلى المكانة اللائقة بليبيا وبما يمكن من توطيد أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وخدمة المواطنين الليبيين المقيمين في مصر، متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

وأكد مصباح على ثوابت السياسة الخارجية الليبية التي تتمثل في «السيادة الوطنية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم، وتقوية العلاقات الأخوية والمتميزة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، والتأسيس على الزيارة الناجحة التي قامت بها وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش للقاهرة مؤخرا، وعلى المبادرة الوطنية (مبادرة استقرار ليبيا) التي أطلقتها بمناسبة مؤتمر برلين 2».

وأشار المكتب الإعلامي للسفارة الليبية بالقاهرة إلى التوقيع على محضر التسليم والاستلام في نهاية اللقاء، حيث باشر السفير محمد مصباح رسميا مهام عمليه باجتماع مع رؤساء الأقسام بالسفارة للوقوف على سير العمل بها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا