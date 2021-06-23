المنقوش من برلين: أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر تنظيم الانتخابات

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قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأضافت المنقوش في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد انتهاء مؤتمر برلين 2 أن اجتماع برلين يعكس الالتزام الدولي بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية بدون وجود آليات على أرض الواقع، مشددة على أن المصالحة الوطنية جزء من العدالة الانتقالية.

وأكدت أن الوقت حان لاتخاذ تدابير يراها الشعب الليبي على أرض الواقع من أجل تحقيق الاستقرار، وأنها تؤمن بأن هناك متطلبيْن أساسييْن في ليبيا؛ هما تنفيذ مسار برلين، ودعم مبادرة إرساء الاستقرار في البلاد.

واعتبرت المنقش أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة لا يضر فقط بليبيا؛ بل بالمنطقة برمتها، موضحة أن هناك تقدما فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب في بلاده.

وأعلن في العاصمة الألمانية برلين عن اختتام مؤتمر (برلين 2)، الذي ناقش الأوضاع في ليبيا بمشاركة جهات دولية فاعلة وبرعاية من الأمم المتحدة وألمانيا.