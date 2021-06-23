دغيم: توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الآخر يؤثر على نتائجها

علق عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم على تصريح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة عن ضغوط دول في مجلس الأمن لإجراء انتخابات عاجلة في ليبيا.

دغيم، وفي تصريحات صحفية لقناة “فبراير”، الذراع الإعلامية لما يسمى “ثوار فبراير”، قال: “أدعو الليبيين إلى التمعن في تصريحات السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطانوف، حول وجود ضغوط من ثلاث دول بمجلس الأمن لإجراء انتخابات رئاسية ومباشرة من أجل تنصيب رئيس مناسب لهم”، موضحا أن توقيت الانتخابات وجاهزية طرف دون الأخر يؤثر على نتائج هذه الانتخابات”، على حد قوله.

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