البيان الختامي لـ”برلين 2″ يدعو إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

دعا البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2” إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير وإصلاح قطاع الأمن، وجدد تأكيده على الدعم والالتزام بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا.

وقال البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2” إن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة.

ودعا مجلس النواب ومجلس الرئاسة وحكومة الوحدة لاتخاذ خطوات لإعادة توحيد ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي، مطالباً بضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع ليبيا.

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