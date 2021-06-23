ميركل تجتمع بالدبيبة لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني

اجتمع مساء الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمبنى المستشارية الاتحادية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخصص الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير اوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.