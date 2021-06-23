العامة للكهرباء توضح ما حدث يوم أمس

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أوضحت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن ما حدث يوم أمس الثلاثاء هو انفصال دائرة عيـن زارة بئر الأسطى ميلاد جهد 220 ك ف.

وأضافت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تزامن مع هذا العطل خروج وحدات توليد الزاوية وجنوب طرابلس والرويس، وذلك بسبب وجود مباني تحت مسار خطوط النقل 220ك.ف .

وأشارت الشركة إلى أنه من الطبيعي خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يحدث تمدد بالموصلات (تدلي) بخطوط النقل أي ارتخاء، ونتيجة لوجود مبنى على الدور الثاني أي المسافة كانت قريبة جدا من أحد أعمدة المبنى حدثت صاعقة قوية مما أدى إلى فصل الخط وحدوث هزة بالشبكة وخروج عدد كبير من وحدات التوليد وان وجود هذه المباني يعد مخالفا وخطيراً.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن مهندسو وفنيو الشركة قاموا بالشروع في إرجاع الوحدات ولايزال العمل جاري.