ليبيا الان

دخول وحدات توليد الكهرباء بعد توقفها امس

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدتين الغازيتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للشبكة بقدرة 300 ميجاوات .

وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية انه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي العاملين بمحطة كهرباء الزاوية   الذين واصلوا الليل بالنهار تم بفضل آلله دخول الوحدتين الغازيتين الثانية والثالثة بالمحطة على الشبكة بقدرة 300 ميجاوات ، وجاري العمل على تشغيل الوحدتين البخاريتين الملحقتين بهما بقدرة 120 ميجاوات  

يشار الى ان هزة أرضية بالشبكة الكهربائية حصلت امس بسبب وجود مباني تحت خطوط الضغط العالي أدت إلى خروج عدد كبير من وحدات التوليد مما زاد في ساعات طرح الاحمال عن مختلف المناطق

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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