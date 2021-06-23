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الجدال: المنقوش تواجه حملة إعلامية شرسة من الإخوان بسبب مرتزقة أردوغان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف المحلل السياسي  الدكتور مختار الجدال، جهود وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لإخراج المرتزقة من البلاد بــ “الجيدة”، مشيرا إلى وجوب تنفيذ جميع المطالب التي تؤدي إلى الاستقرار وأهمها العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف «الجدال» خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن خلق آليات تنفيذية لحل المشاكل الأمنية الموجود في المبادرة التي قدمتها وزيرة الخارجية في مؤتمر برلين2 «صعب»، لأنه سيصطدم بواقع المليشيات على الأرض.

ولفت إلى أن المنقوش تتعرض لحملة إعلامية من جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب تصريحاتها ومطالبتها باعتبار الأتراك ضمن المرتزقة ويجب خروجهم.

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الجدال المحلل السياسي  الدكتور مختار الجدال

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • نجلاء قويه ورجال ليبيا واحراها معها في نفس الخندق واما الكلاب الضاله تحت اي مسمي العصابات الارهابيه او الزمره الأخوانيع فتنبح كما يحلو لها فهي كالذباب وان وقعت في الاناءه فهي لا تقتل ولكن تلعب النفس (ادره الكبد) فالبقاء الاصح وللأسلم والوزيره علي صح مناداتها بخروج المرتزقه السوريين وتفكيك المرتزقه الليبيين في العصابات الارهابيه التي تقبص من قطر ومن تركيا ومن الأخوان فهم عملاء للخارج وخونه للوطن ولا يجب إلحاقهم بالجيش النظيف الخالي من الكذب والبعيد عن الزيف

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