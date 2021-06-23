الجدال: المنقوش تواجه حملة إعلامية شرسة من الإخوان بسبب مرتزقة أردوغان

وصف المحلل السياسي الدكتور مختار الجدال، جهود وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لإخراج المرتزقة من البلاد بــ “الجيدة”، مشيرا إلى وجوب تنفيذ جميع المطالب التي تؤدي إلى الاستقرار وأهمها العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف «الجدال» خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن خلق آليات تنفيذية لحل المشاكل الأمنية الموجود في المبادرة التي قدمتها وزيرة الخارجية في مؤتمر برلين2 «صعب»، لأنه سيصطدم بواقع المليشيات على الأرض.

ولفت إلى أن المنقوش تتعرض لحملة إعلامية من جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب تصريحاتها ومطالبتها باعتبار الأتراك ضمن المرتزقة ويجب خروجهم.