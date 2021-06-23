دخول وحدتي توليد بمحطة الزاوية على الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميجاوات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، دخول الوحدتين الغازيتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية بقدرة 300 ميجاوات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود الفنيين والمهندسين العاملين بمحطة كهرباء الزاوية الذين واصلوا الليل بالنهار.

ونوهت عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه «جاري العمل على تشغيل الوحدتين البخاريتين الملحقتين بهما بقدرة 120 ميجاوات».

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق حدوث هزة بالشبكة الكهربائية أدت إلى خروج عدد كبير من وحدات التوليد عن الخدمة وفقدان الشبكة الكهربائية لنسبة كبيرة من قدراتها الإنتاجية.

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