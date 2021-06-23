الكيلاني تتلقى دعوة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي لزيارة بلاده

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بمكتبها، الاربعاء، السفير التونسي بليبيا أسعد العجيلي حيث رحبت الوزيرة بالسفير الضيف والوفد المرافق له شاكرة لهم اهتمام وحرص دولة تونس الشقيقة حكومة وشعبا على تقوية اواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتناول اللقاء افاق التعاون المستقبلي في مجال الرعاية الاجتماعية بين الجانبين.

ونقل السفير شفويا الى الوزيرة دعوة وزير الشؤون الاجتماعية بتونس لها لزيارة تونس حيث قبلت الدعوة على أن يحدد موعد الزيارة لاحقا.

كما تم التطرق اثناء اللقاء الى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

