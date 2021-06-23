المنقوش: الاستقرار أمر ضروري لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في مؤتمر برلين اثنين، تهدف إلى دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار في ليبيا مشيرة في كلمتها في ختام المؤتمر إلى أن الاستقرار أمر ضروري لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما أكدت المنقوش الدعم الكامل لانتخابات ديسمبر، كونها الطريق الوحيد نحو الديمقراطية في ليبيا.

وأضافت في كلمتها أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا، ودمج المجموعات المسلحة.

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