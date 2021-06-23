كتلة “الـ94” تُؤكد دعمها للاستحقاق الانتخابي والمصالحة

أكد أعضاء كتلة الـ49 المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق، عبر بيان أصدروه من مدينة طرابلس، على دعمهم اللامحدود للعملية السياسية وصولا للاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر هذا العام، وعلى الأهمية القصوى لتحقيق المصالحة الوطنية.

وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعا موسعا لها في العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء، للبحث في أهم القضايا الراهنة التي تشهدها البلاد نحو تسوية شاملة.

وحضر الاجتماع الأول من نوعه في العاصمة منذ ما يقارب من سبع سنوات، خمسة وعشرون عضوا أكدوا على ضرورة التزام جميع الأطراف والشخصيات التشريعية والتنفيذية بالموعد المحدد للاستحقاق الانتخابي، وأن يتزامن ذلك مع حلحلة جميع القضايا الخلافية العالقة.

يشار إلى أن كتلة “الـ94″، تم تشكيلها في أواخر ولاية المؤتمر الوطني العام، وهي تمثل أعضاء من التيار المدني، تنازلوا عن السلطة مع انتهاء المدة.

ويأتي اجتماع طرابلس كما أعرب الحاضرون بهدف كسر الحواجز التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ولتحريك المياه الراكدة، وإيصال رسالة إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، بأن مدينة طرابلس هي للجميع، وليست لفصائل سياسية معينة.

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