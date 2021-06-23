ليبيا الان

كتلة “الـ94” تُؤكد دعمها للاستحقاق الانتخابي والمصالحة

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد أعضاء كتلة الـ49 المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق، عبر بيان أصدروه من مدينة طرابلس، على دعمهم اللامحدود للعملية السياسية وصولا للاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر هذا العام، وعلى الأهمية القصوى لتحقيق المصالحة الوطنية.

وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعا موسعا لها في العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء، للبحث في أهم القضايا الراهنة التي تشهدها البلاد نحو تسوية شاملة.

وحضر الاجتماع الأول من نوعه في العاصمة منذ ما يقارب من سبع سنوات، خمسة وعشرون عضوا أكدوا على ضرورة التزام جميع الأطراف والشخصيات التشريعية والتنفيذية بالموعد المحدد للاستحقاق الانتخابي، وأن يتزامن ذلك مع حلحلة جميع القضايا الخلافية العالقة.

يشار إلى أن كتلة “الـ94″، تم تشكيلها في أواخر ولاية المؤتمر الوطني العام، وهي تمثل أعضاء من التيار المدني، تنازلوا عن السلطة مع انتهاء المدة.

ويأتي اجتماع طرابلس كما أعرب الحاضرون بهدف كسر الحواجز التي تراكمت خلال السنوات الماضية، ولتحريك المياه الراكدة، وإيصال رسالة إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، بأن مدينة طرابلس هي للجميع، وليست لفصائل سياسية معينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك