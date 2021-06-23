اللافي يناقش مع نواب المنطقة الغربية انجازات المجلس الرئاسي في 100 يوم

ناقش عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال 100 يوم من توليه السلطة في فبراير الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن النقاش خلال لقاء اللافي ونواب المنطقة الغربية «تمحور حول ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال 100 يوم منذ توليه مهامه رسميًا في فبراير الماضي، وكذلك تم استعراض العديد من الاستحقاقات والملفات المهمة، كالانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث أيضا «الجهود المبذولة لتوحيد الجيش والعمل على عقد اجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين لاستكمال النقاش والإحاطة بهذا الشأن».

كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. واتفق الحاضرون على مواصلة الاجتماعات واللقاءات بشكل دوري ومتابعة التطورات السياسية المحلية والدولية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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