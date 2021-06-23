ليبيا الان

الدبيبة وميركل يُقيّمان نتائج مؤتمر برلين 2

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع مساء الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، في مبنى المستشارية الاتحادية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخُصص هذا الاجتماع لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي.

وتقدّم رئيس الحكومة بالشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك