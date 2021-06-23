الدبيبة وميركل يُقيّمان نتائج مؤتمر برلين 2

اجتمع مساء الأربعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، في مبنى المستشارية الاتحادية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وخُصص هذا الاجتماع لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي.

وتقدّم رئيس الحكومة بالشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية