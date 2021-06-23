أمين عام الأمم المتحدة: على مجلس النواب توضيح الأسس الدستورية للانتخابات بتبني التشريعات الضرورية وعلى السلطة التنفيذية الدعم لمفوضية الانتخابات

برلين 23 يونيو 2021 م (وال) ــ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته اليوم أمام مؤتمر “برلين 2 حول ليبيا” السلطتين التشريعية والتنفيذية، كلا فيما يخصه، الى القيام بدوره من أجل انجاز استحقاق الانتخابات في ليبيا المقرر قيامها في الــ 24 من ديسمبر القادم والتحرك معا في اتجاه الاستقرار والوحدة.

وقال أمين عام للأمم المتحدة: (نحن هنا اليوم للبناء على التقدم المحرز في مع اتجاه الاستقرار والوحدة مؤتمر “برلين 1” من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي، ولهذا الهدف أحث مجلس النواب على توضيح الأسس الدستورية للانتخابات، وأيضا على تبني التشريعات الضرورية كما احث أيضا السلطة التنفيذية المؤقتة لتوفير الدعم الذي يشمل أيضا الموارد المالية للمفوضية العليا للانتخابات).

وأهاب غوتيريش بجميع الليبيين الى القيام بواجبهم إزاء هذه الانتخابات فقال : (يتعين على جميع الليبيين ان يشاركوا بشكل حرّ، جدا في الانتخابات سواء كمترشحين ، او كمصوتين ناخبين ، ويجب أن لا يكون هناك أي وجود لخطاب الكراهية والمضايقات في أي مكان من البلاد ، أثناء تنفيذ العملية الانتخابية ، وان التقدم العسكري والسياسي يجب ان ترافقه أيضا جهود حثيثة من اجل معالجة الأسباب الجانبية لعدم الاستقرار في ليبيا وهذا يبدأ بإجراء يشمل الشباب والنساء على المستوى المجتمعي ، وانا ارحب بقرار الحكومة بتأسيس لجنة للمصالحة الوطنية ،وأكرر التزام الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لدعم هذه العملية) .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة ان (نحو 1.3 مليون انسان في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة حوالي 400 ألف عن العام الماضي وانا احث دول الأعضاء لتقديم 189 مليون دولار لدعم المجموعة الأكثر هشاشة وهو مجرد 21 في المئة من التمويل.(وال – برلين)

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