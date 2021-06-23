الداخلية: ضبط أحد أفراد عصابة سطت على “باكستاني” في طرابلس

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ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء أن عناصر مركز شرطة سوق الجمعة تمكنوا من ضبط أحد أفراد عصابة قامت بالسطو على شخص باكستاني الجنسية.

وأضافت الوزارة أن بلاغًا ورد من قبل مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس مفاده تعرض شخص باكستاني الجنسية لعملية سطو مسلح وسرقة منزله من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي واحد وستون ألف وبعض من الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه على أثر ذلك تم تشكيل فريق عمل من قبل مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية والبدء في التحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وأفادت أنه تم التعرف على هوية الجناة وهم ثلاثة أشخاص حيث تم ضبط أحد منهم يدعى “م،ط،ع،أ” مواليد 1996 ليبي الجنسية.

وبينت وزارة الداخلية أنه بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة رفقة المدعو “أ،م،ف” والمدعو “ب،ح،س” وقيامهم باقتحام منزل المشتكي بقوة السلاح بعد منتصف الليل وسرقة مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة.

وأكدت الوزارة أنه تم استرجاع جزء من المسروقات متمثلة في مبلغ مالي يقدر بسبعة عشر ألف دينار وجهازين كمبيوتر محمول وجهاز العاب “بلايستيشن” وأربعة هواتف محمولة ومركبة آلية نوع هونداي تم شرائها بجزء من المبلغ المسروق.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم والمضبوطات لمكتب النائب العام بتهمة السرقة بالإكراه وحجز حرية، موضحة أنه لازال البحث والتحري جاري لضبط المتهمين الأخرين.