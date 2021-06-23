دخول وحدتي توليد بمحطة الزاوية على شبكة الكهرباء

أفادت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، بدخول الوحدتين الغازيتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للشبكة بقدرة 300 ميغاوات.

وقالت الشركة بصفحتها في فيسبوك، إن دخول الوحدتين جاء “نتيجة لجهود الفنيين والمهندسين العاملين بمحطة كهرباء الزاوية الذين واصلوا الليل بالنهار”.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جاري على تشغيل الوحدتين البخاريتين الملحقتين بهما، بقدرة 120 ميغاوات.

وأعلنت الشركة في وقت سابق حدوث هزة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من وحدات التوليد.

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