تأكيداً لتشبثها ببقاء مرتزقتها وقواتها في المنطقة الغربية.. تركيا تتحفظ على مخرجات مؤتمر برلين 2 المطالبة باخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكدت النسخة الختامية المعتمدة لبيان برلين 2، اليوم الأربعاء، على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

البيان الختامي، الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد دعم الدول المشاركة في المؤتمر إتفاق وقف إطلاق النار بما نص عليه من انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وندعو بقوة جميع الأطراف الليبية لضمان تنفيذه بالكامل دون مزيد من التأخير، مشدداً على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وقبول نتائجها من قبل الجميع ووضع الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة لها.

وفي ملحق للبيان تحفظت تركيا على مخرجات المؤتمر لتؤكد تشبثها ببقاءها محتلة للمنطقة الغربية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

