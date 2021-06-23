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تأكيداً لتشبثها ببقاء مرتزقتها وقواتها في المنطقة الغربية.. تركيا تتحفظ على مخرجات مؤتمر برلين 2 المطالبة باخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت النسخة الختامية المعتمدة لبيان برلين 2، اليوم الأربعاء، على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
البيان الختامي، الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكد دعم الدول المشاركة في المؤتمر  إتفاق وقف إطلاق النار بما نص عليه من انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وندعو بقوة جميع الأطراف الليبية لضمان تنفيذه بالكامل دون مزيد من التأخير، مشدداً على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وقبول نتائجها من قبل الجميع ووضع الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة لها.
وفي ملحق للبيان تحفظت تركيا على مخرجات المؤتمر لتؤكد تشبثها ببقاءها محتلة للمنطقة الغربية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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