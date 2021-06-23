بالتزامن مع «برلين2».. تركيا: نواصل تدريب القوات الليبية

أكدت وزارة الدفاع التركية، بالتزامن مع ختام مؤتمر “برلين 2″، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل تدريب القوات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة التركية، عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، رصدته «الساعة 24» «إنه في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، نواصل تدريب القوات المسلحة الليبية، ويتم تقديم التدريب على المتفجرات والعبوات الناسفة للجنود الليبيين من قبل أفرادنا المعينين».

ويُخالف التواجد العسكري التركي في ليبيا كافة الدعوات الدولية، بما فيها تلك التي صدرت، الأربعاء، عقب مؤتمر “برلين 2”.

وأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، أن المرحلة المقبلة ستُركز على الجدول الزمني لسحب القوات الأجنبية من ليبيا.

بدوره شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نجلاء المنقوش، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية وتثبيت وقف إطلاق النار، وأكد أن سحب جميع القوات الأجنبية كان أحد أسباب إقامة المؤتمر.