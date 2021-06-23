أعلنت شركة هاتف ليبيا، عودة خدمات الاتصالات للمنطقة الجنوبية الشرقية والوسطى، حيث قامت فرق الصيانة بالمنطقة الوسطى بصيانة كابل الألياف البصرية الذي أدى إلى توقف الاتصالات ليلة البارحة، وأعادت خدمات الاتصالات إلى كامل المنطقتين بعد انقطاع دام لساعات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
أبو الغيط: يجب أن تكون هناك شرعية واحدة يمنحها الليبيون بإرادتهم في إنتخابات ديسمبر
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«اللافي» يبحث مع نواب المنطقة الغربية جهود توحيد الجيش
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
ألمانيا تطالب بتحسين الأوضاع الإنسانية في ليبيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قزيط: مؤتمر برلين لن يصدر عنه نتائج مهمة وحاسمة
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك