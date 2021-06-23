أعلنت شركة هاتف ليبيا، عودة خدمات الاتصالات للمنطقة الجنوبية الشرقية والوسطى، حيث قامت فرق الصيانة بالمنطقة الوسطى بصيانة كابل الألياف البصرية الذي أدى إلى توقف الاتصالات ليلة البارحة، وأعادت خدمات الاتصالات إلى كامل المنطقتين بعد انقطاع دام لساعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا