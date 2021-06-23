الدبيبة وميركل يقيمان نتائج مؤتمر «برلين2» ويبحثان تطوير التعاون بين ليبيا وألمانيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة, مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خصص لتقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير اوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمبنى المستشارية الاتحادية في برلين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة تقدم خلال الاجتماع بالشكر لجمهورية ألمانيا الاتحادية على استضافتها لأعمال مؤتمري برلين الأول والثاني حول ليبيا.

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