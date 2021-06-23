بوريل: أمام “برلين 2” هدفان حاسمان لإنهاء الأزمة الليبية

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن مؤتمر برلين 2، حول الأزمة في ليبيا سيكون له هدفان أساسيان لإنهاء الأزمة الليبية، بمساعدة الأطراف المشاركة في المؤتمر.

وكتب بوريل، على “تويتر”، إن النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، التي يشارك فيها تحققت بفضل جهود وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.