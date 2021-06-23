قراءة سريعة لمخرجات “برلين 2”

نشر عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، قراءة سريعة للمؤتمر الصحفي عقب اجتماع “برلين 2″، الأربعاء.

وكتب نصية بصفحته في “فيسبوك”، أن المؤتمر أظهر استمرار عدم التوافق الإقليمي والدولي بشأن ليبيا، وعدم حسم المسار الدستوري ولا ضمان لنتائج الانتخابات.

ورأى أن الحديث عن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، يتزامن مع عدم وجود آلية واضحة، ودون الحديث عن مسار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأشار نصية، إلى أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحدّثت باللغة الإنجليزية في مؤتمر صحفي بشأن القضية الليبية.

ودعا نصية المجلس الرئاسي خاصة القيام بمهامه في لعب دور الأب الراعي للقضية الليبية، والتمسك بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتفعيل دور لجنة 5+5 ومنحها مدة محددة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد نصية أنه “اتضح اليوم أكثر لليبيين أن لا أحد يرغب في استعادة الدولة إلا الليبيين أنفسهم، لذلك عليهم تغليب المصلحة العليا والتنازل للوطن والابتعاد عن الأنانية الشخصية المقيتة”.

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