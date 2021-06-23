وزير الصحة يستعرض أعمال 100 يوم

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ناقش وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الأربعاء الأعمال المنجزة من قبل الإدارات، وأهم العراقيل والصعوبات التي واجهتهم، والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشاريع المقبلة.

واستعرض الزناتي خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات بالوزارة لتقييم أداء الوزارة خلال 100 يوم من العمل أهم الأعمال التي نفذت خلال الفترة المذكورة.

ومن الأعمال التي تمت مناقشتها تفعيل وتحديث المكاتب التفتيشية في كافة الجهات التابعة للقطاع لبسط رقابة الوزارة على مستوى ليبيا، ومتابعة المشاريع الجارية، ووضع خطط للأولويات في المشاريع القادمة والإستراتيجية.

وبحث الزناتي توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة للمنطقة الجنوبية، وتوفير الأكسجين بنسبة 70 إلى 75%.

وناقش وزير الصحة صرف المكافآت المالية لحوالي 80% من العاملين بمراكز العزل، وتدريب 250 عنصر طبي وطبي مساعد، وتسجيل الأصناف الدوائية وإصدار شهائد للأصناف الدوائية.

وبحث الزناتي خلال الاجتماع تفعيل وحدة التسعيرة واقتصاديات الدواء، وتنظيم عمل العلاج بالخارج.