اللافي يلتقي أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية

طرابلس 23 يونيو 2021 (وال) – التقى عضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، مساء اليوم بطرابلس، أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية.

وتمحور النقاش حول ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال 100 يوم منذ توليه مهامه رسميًا في فبراير الماضي، وكذلك تم استعراض العديد من الاستحقاقات والملفات المهمة، كالانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، حيث تم بحث الجهود المبدولة لتوحيد الجيش والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين لاستكمال النقاش و الإحاطة بهذا الشأن.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية، لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

واتفق الحاضرون على مواصلة الاجتماعات واللقاءات بشكل دوري ومتابعة التطورات السياسية المحلية والدولية.(وال – طرابلس)

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