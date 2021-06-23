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وزير الخارجية الألماني: بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام في ليبيا.

ماس وفي كلمته بمؤتمر ”برلين 2″ وفقًا لما نقتله وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، قال:” بقاء المقاتلين الأجانب يعرقل السلام ، فالتدخل الخارجي في ليبيا يتعين إنهائه ووقف التسلح والتدخل والعرقلة “.

وأضاف: ”تم تأسيس سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا صادق عليها مجلس النواب وان وجود الوفد الليبي يشهد على ذلك”.

ماس اختتم كلمته بالقول:” علينا أن نضمن انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال التاريخ المحدد لها وهو 24 من ديسمبر القادم”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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