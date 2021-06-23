الدبيبة يطرح مبادرة استقرار ليبيا من أجل الانتخابات

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر برلين الثاني مبادرة تشمل أربعة عناوين رئيسية، تضمن استقرار ليبيا للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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