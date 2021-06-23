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الدبيبة يطرح مبادرة استقرار ليبيا من أجل الانتخابات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر برلين الثاني مبادرة تشمل أربعة عناوين رئيسية، تضمن استقرار ليبيا للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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