خبير عسكري: رغم مرور عام ونصف على «برلين 1» فإن المرتزقة والقوات الأجنبية تنعم بخير البلاد

قال الخبير العسكري محمد الترهوني إن “المبادرات ليست لها القدرة على التأثير على قادة المليشيات في غرب البلاد”.

وأضاف «الترهوني» في تصريح صحفي، أنه “رغم مرور عام ونصف على “برلين 1″ فإن المرتزقة والقوات الأجنبية تنعم بخير البلاد”.

وتابع؛ أن “مبادرة إخراج المرتزقة من البلاد خارجية ومجرد «حبر على ورق»، مستنكرًا “عدم وجود نوايا داخلية للجلوس داخل ليبيا من بعض الأطراف لحل الأزمة”.

وشدد الخبير العسكري على أن “القوات المسلحة هي الوحيدة القادرة على إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبسط السيادة على الأراضي الليبية”.

وأشار إلى أن ” هناك وجود ضغوطات خارجية لإطلاق المبادرة وعدم التقيد بالمكتسبات الحقيقية في البلاد، منها القوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وانتصرت عليه”.