دبرز لـ الجزيرة القطرية: حفتر يضرب بعرض الحائط أوامر وتعليمات الرئاسي

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يضرب عرض الحائط بأوامر وتعليمات المجلس الرئاسي، مكرسًا لدى ما وصفها بـ” مليشياته” (القوات المسلحة الليبية) عدم احترام القيادة العسكرية حسب زعمه.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية الثلاثاء قال: “دولة الجزائر جارة وتربطنا بها علاقة طيبة، ولم تتدخل في الشؤون الليبية، وكانت مثالًا لحسن الجوار مقارنة بأدوار سيئة من بعض الدول الأخرى الجارة”.

إختتم دبرز مزاعمه بالقول أن الليبيين تأملوا خيرًا بتسلم السلطة التنفيذية الجديدة بعد رحيل حكومة الوفاق الوطني، مستدركًا: “للأسف بعد مرور 100 يوم على تسلمها مقاليد الحكم نشاهد مجرم الحرب حفتر يستمر في العبث بالوطن، مانعًا حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة اختصاصاتها ومهامها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية