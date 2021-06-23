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دبرز لـ الجزيرة القطرية: حفتر يضرب بعرض الحائط أوامر وتعليمات الرئاسي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يضرب عرض الحائط بأوامر وتعليمات المجلس الرئاسي، مكرسًا لدى ما وصفها بـ” مليشياته” (القوات المسلحة الليبية) عدم احترام القيادة العسكرية حسب زعمه.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية الثلاثاء قال: “دولة الجزائر جارة وتربطنا بها علاقة طيبة، ولم تتدخل في الشؤون الليبية، وكانت مثالًا لحسن الجوار مقارنة بأدوار سيئة من بعض الدول الأخرى الجارة”.

إختتم دبرز مزاعمه بالقول أن الليبيين تأملوا خيرًا بتسلم السلطة التنفيذية الجديدة بعد رحيل حكومة الوفاق الوطني، مستدركًا: “للأسف بعد مرور 100 يوم على تسلمها مقاليد الحكم نشاهد مجرم الحرب حفتر يستمر في العبث بالوطن، مانعًا حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة اختصاصاتها ومهامها”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • حفتر لا يعتد الا بالشرعيه الليبيه فقط فالرئاسي الاول والرئاسي جسمان غير شرعيان فرضتهما الدول الاستعماريه التي تسمونها زيفا وبهتانا بالأمم المتحده هن 5 دول تتسيد الموقف وتصدر في القرارات والباقي دول تُبع لإرادة ورغبه المستعمر القديم هات لنا جسم رئاسي شرعي مستمد شرعيته من الشعب ونحن سوف نطلب ونتجمهر امام بيت حفتر بضرورة الانصياع للشرعيه كما تجمهرنا امام بيته وطلبنا منه اعادة الهيبه للجيش وبث الروح فيه من جديد والقضاء علي الارهابيين الدخلاء علي ليبيا تحت مسمي انصار الشنيعه الارهابي والرجل كفي ووفي اعاد تشكيل الجيش للمره الثانيه في برقه وحرارها هي والجنوب من الارهابيين

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  • وان لم ينجز السيد حفتر غير إعادة تشكيل الجيش وتحرير برقه والجنوب فهذان الانجازان يكفيانه فخرا

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