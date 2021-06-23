السفارة الألمانية: توحيد قوات الأمن وانسحاب المرتزقة كان محور مناقشات مؤتمر برلين 2

ليبيا – علقت السفارة الألمانية في ليبيا على انطلاق مؤتمر برلين 2 اليوم الأربعاء وقالت في بيان لها:”مرحلة جديدة للسلام في ليبيا، الهدف هو ضمان استمرار النجاحات التي تحققت في الأشهر الأخيرة، مثل وقف إطلاق النار والتحضير للانتخابات، فضلاً عن الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار المستدام”.

السفارة الألمانية أضافت في بيان بحسب المكتب الاعلامي التابع لها: “سيكون التركيز على موضوعين تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي وصولًا إلى إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، التطبيق الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب وموضوع مهم آخر سيكون توحيد قوات الأمن الليبية مما سيكون من شأنه تعزيز احتكار القوة في يد حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية