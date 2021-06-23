وزير الداخلية يعد بدعم المديرية والأجهزة الأمنية بوادي عتبة

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، أنه سيجري تقديم الدعم لمديرية الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بمنطقة وداي عتبة لضمان انجاح سير العمل الأمني وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، مدير أمن وادي عتبة العقيد عبدالباري أبوبكر وعميد وأعيان البلدية وعضو مجلس النواب عن المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء العميد خالد مازن مع وفد بلدية وادي عتبة جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة والمشاكل التي تعاني منها البلدية وايجاد الحلول لها.

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