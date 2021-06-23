الزناتي يبحث مع السفير اليوناني أوجه التعاون بمجال الصحة بين البلدين

ليبيا – استقبل وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي الثلاثاء ايوانيس ستاماتيكوس سفير دولة اليونان لدى ليبيا وبحضور الأستاذ سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص القطاع الصحي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عدة ملفات ومن أهمها التعاون بين الجانبين في ملف جائحة كورونا المستجد، استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة فيما يخص التمريض، تدريب العناصر الوطنية في المجالات الدقيقة وخصوصاً جراحة الأعصاب، جراحة الأطفال، جراحة القلب والأوعية الدموية، وجراحة الكلى.

كما تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات يونانية متخصصة في هذا المجال، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي اليونانية لغرض العلاج.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الصحة عن رغبته بلقاء نظيره اليوناني لرسم سياسة واضحة المعالم للتعاون الصحي.

ومن جانبه، رحب السفير اليوناني بزيارة الوزير لليونان، كما رحب بإعادة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على استعدادهم التام للتعاون في كافة المجالات.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية